NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co und sein japanische Partner Eisai können ihr Krebsmedikament Lenvima künftig auch in China vertreiben. Die Nationale Arzneimittelzulassungsbehörde NMPA erteilte dem Wirkstoff Lenvatinib die Zulassung als Einzelpräparat zur Behandlung von Patienten mit inoperablem Leberkrebs, die noch keine vorherige systemische Therapie erhalten haben.

Die beiden Unternehmen hatten sich im März auf die gemeinsame Forschung und Kommerzialisierung von Lenvima verständigt. Entwickelt worden war das Mittel von der japanischen Eisai.

Wie die beiden Unternehmen mitteilten, wurde der Zulassungsantrag für Lenvima im Oktober 2017 eingereicht und von der NMPLA vorrangig geprüft. Die Zulassung ist die erste von Lenvima in China und zudem den Angaben zufolge die erste neue systemische Therapie, die für die Erstlinienbehandlung des inoperablen hepatozellulären Karzinoms, kurz HCC, in China seit zehn Jahren zugelassen ist.

Der inoperable HCC ist eine Form von Leberkrebs, der mit einer chronischen Lebererkrankung in Verbindung gebracht wird. Etwa 80 Prozent der neuen Fälle treten in asiatischen Regionen auf.

September 05, 2018

