Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1583 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitlich hatte der Euro etwa einen halben Cent niedriger notiert. Gegenüber dem Franken weist der Euro eine ähnliche Entwicklung auf. Nach Verlusten am Vormittag notiert die Gemeinschaftswährung 1,1288 Franken ...

