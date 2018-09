Ursprünglich wurden die beiden Netzwerktechniken 1000BASE-T (Gigabit-Ethernet) und PoE durch die Normen IEEE 1999 und 2003 ratifiziert. Beide Technologien werden heute durch ungefähr 85?% der installierten, verkabelten Netze unterstützt. In den letzten zehn Jahren haben sich diese Technologien in der Tertiärebene durchgesetzt und unterstützen mehr PoE-Endgeräte als je zuvor. Während 10/100BASE-T-Anwendungen (d.?h., 10?Mbit/s und 100?Mbit/s) nur zwei Adernpaare zur Übertragung erforderten und zwei Paare eines vieradrigen verdrillten Kabels für PoE verfügbar ließen, verlangt Gigabit-Ethernet alle vier Adernpaare für die bidirektionale Übertragung. In diesem Szenario wird die Energieinspeisung (PoE) über Paare geliefert, die gleichzeitig auch Daten übertragen.

PoE wird häufig als »Phantomenergie« bezeichnet. Man legt eine Gleichtaktspannung zwischen zwei Adern-Paaren in einem Vierpaar-Ethernet-Kabel an. PoE soll die Datenübertragung nicht beeinflussen. Jedoch kann eine DC-Widerstand-Unsymmetrie in einer PoE-Verbindung bedeutende Probleme verursachen. Während die Messung einer Widerstand-Unsymmetrie in den auf dem Markt befindlichen Kabelzertifizierern (Feldtestern) noch nicht üblich ist, wird sie in den PoE-Standards der IEEE vorgeschlagen und angesprochen. Würde das Testen der Widerstand-Unsymmetrietesten zu einem Pflichtfeldtest erklärt werden, wäre dies ein großer Schritt in Richtung Sicherstellung von PoE-Tauglichkeit in Datenübertragungsnetzen. Da wir uns in Zukunft auf eine neue PoE-Norm mit der Bezeichnung IEEE 802.3bt mit bis zu 100?W Leistung zubewegen, wird sich die PoE-Versorgung von zwei Paaren auf vier verändern. Zwei Widerstandsunsymmetien können dann die Ursache von Übertragungsstörungen in Datennetzen sein:

die DC-Widerstand-Unsymmetrie innerhalb eines Adern-Paares sowie

die DC-Parallel-Widerstand-Unsymmetrie von Paar zu Paar.

Grundsätzliches zu PoE

Der Standard IEEE 802.3af für PoE wurde entwickelt, um gleichzeitig Schwachstromenergie über Twisted Pair-Datenkabel an Geräte anzuliefern. Die Energieversorgung wird durch einen speisenden Switch (PSE, power souce equipment, Bild?1) ermöglicht oder mittels einer Mid-Span-Spannungsversorgung - eine zwischengeschaltete Stromversorgungseinheit zwischen dem Switch und dem zu versorgendem Gerät (Verbraucher, PD, powered device). Die Energie kann von einer großen Anzahl von strombetriebenen Geräten (PDs) am anderen Ende verwendet werden, einschließlich von VoIP-Telefonen, drahtlosen Zugangspunkten (WAPs), Wanduhren, Sensoren, Kameras, Zugriffssteuerungspanels und mehr.

Woher kommt die Speisung?

Der ursprüngliche Standard IEEE 802.3af erlaubte eine maximale Leistungsversorgung von 15,4?W (13?W verfügbar), gespeist über zwei Adernpaare, während der nachfolgende Standard IEEE 802.3at PoE Plus die erlaubte Höchstleistung auf 30?W (25,5?W verfügbar) erhöht. Die neuste (2018) vorgeschlagene Norm IEEE 802.3bt soll 100?W Leistung liefern, sobald diese ratifiziert wurde.

PoE-Plus wurde als Lösung für Geräte mit höheren Leistungsaufnahmen entwickelt, wie Wire-less Access Ponts (WAPs) mit höherer Leistung, Überwachungskameras mit Pan-Tilt-Zoom-Funktionen (Neigen, Schwenken, Zoomen) oder mit integrierten Heizungen, LED-Anzeigetafeln und mehr. Tatsächlich erfordert der nun gängige WLAN-Funk-Standard 802.11ac für Gigabit-WiFi einen höheren Leistungsbedarf aufgrund höher entwickelter Signalaufbereitung und einer höheren Frame-Rate, die PoE-Plus (IEEE 802.3at, 30?W) erfordert.

Über welche Adernpaare erfolgt die Speisung?

Die IEEE-Standards 802.3af und 802.3at definieren zwei Methoden einer Speisung unter Verwendung von zwei Paaren eines vierpaarigen Datenkabels - Alternative A und B.

Beginnen wir zunächst mit der Beschreibung der Alternative B: Hier wird Strom über die nicht genutzten Ersatzpaare unter Verwendung von Paaren 1 und 4 geliefert (Bild?2). Das ist kompatibel mit Datensignalen, die nur zwei Paare verwenden (Paare 2 und 3), einschließlich 10/100BASE-T-Anwendungen. Diese Speisung ist unkritisch für die Datenübertragung, da Daten und Energieversorgung über getrennte Wege gehen.

Bei der Alternative A wird die Stromspeisung gleichzeitig mit Daten über die ...

