Signature AG: Corporate News Deutschland kooperiert mit openPR / connektar DGAP-News: Signature AG / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion Signature AG: Corporate News Deutschland kooperiert mit openPR / connektar 05.09.2018 / 14:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, den 05. September 2018 - Die Münchner Investment-Boutique Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten Signature AG (ISIN DE000A2DAMG0, WKN A2DAMG), hat eine exklusive Kooperation mit der Einbock GmbH geschlossen. Die Kooperation hat eine Mindestlaufzeit von einem Jahr und beinhaltet die Anbindung der beiden Online-Presseverteiler openPR und connektar in die Plattform Corporate News Deutschland ( www.corporate-news.com). Die Software bietet börsennotierten Gesellschaften und IR-Agenturen eine Lösung für die Verbreitung von unternehmens-, beziehungsweise kapitalmarktorientierten Mitteilungen die nicht nur auf dem neuesten Stand der Technik basiert, sondern auch eine einzigartige Reichweite erzielt. Durch die Kooperation sollen unter anderem Synergien zwischen dem Kapitalmarkt-Know-how der Capital Lounge GmbH und der Expertise der Einbock GmbH, über deren Portale bis dato rund 1 Million Pressemitteilungen verschickt wurden, gehoben werden. Sebastian Einbock, Geschäftsführer der Einbock GmbH, zeigt sich begeistert über die Kooperation mit Capitallounge: "Wir freuen uns, mit der Capital Lounge einen erfahrenen Partner für Corporate News gewonnen zu haben. Durch die Zusammenarbeit bei der Verbreitung von Pressemitteilungen über unser bekanntes Presseportal openPR sowie unseren großen Online-Presseverteiler connektar wird für die Corporate News eine ganz neue Reichweite geschaffen." Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG und Geschäftsführer der Capital Lounge GmbH, zeigt sich ebenso überzeugt hinsichtlich der gemeinsamen Potentiale: "Durch die Anbindung der Presseverteiler der Einbock GmbH revolutionieren wir die Kapitalmarktkommunikation und geben der Digital Investor Relations ein neues Zuhause. Mehr und mehr Kunden nutzen unser Portal für die professionelle Ansprache der Financial Community und sind dankbar für das einmalige Preis-Leistungsverhältnis." Über Corporate News Deutschland Corporate News Deutschland ist das neue Portal für Finanzkommunikation und Investor Relations Basierend auf langjähriger Kapitalmarkt-Expertise und in Zusammenarbeit mit handverlesenen Partnern aus der Financial Community wurde die Software-Lösung für Investor Relations Manager, Investor Relations Agenturen und Dienstleister rund um den Kapitalmarkt entwickelt. Mit einer Reichweite von zahlreichen Börsenforen, bis zu 300 Presseportalen und Spezialverteilern mit einer Reichweite von über 250.000 Kapitalmarktteilnehmern aus dem deutschsprachigen Raum ist Corporate News Deutschland aktuell die wahrscheinlich beste Ergänzung zu den etablierten Nachrichtenagenturen. Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit. 05.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Signature AG Agnes-Bernauer-Str. 88 80687 München Deutschland Internet: www.signature-ag.de ISIN: DE000A2DAMG0 WKN: A2DAMG Börsen: Freiverkehr in Berlin, München; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 720891 05.09.2018

