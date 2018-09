Der GBP/USD konnte seinen anfänglichen Rückgang unter 1,2800 schnell umkehren und so kam es vom 2,5-Wochentief zu einer Erholung um 40 Pips. Die Brexit Ängste haben zum Beginn der Woche zugenommen, nach dem der EU Verhandlungsführer Michel Barnier den jüngsten Chequers Plant der britischen Premierministerin Theresa May ablehnte, was der wichtigste ...

