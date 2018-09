Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-09-05 / 14:01 *Amateurfußball live: DFB-Pokalgegner des * *FC Bayern und Regionalliga-Topspiel bei sporttotal.tv* *- Regionalliga-West-Topteam Oberhausen im TELEKOM-SPORT-TOPSPIEL beim Bonner SC* *- Bayern-Gegner SV Rödinghausen gegen BVB-Talente in Kooperation mit BILD* *Köln, 05. September* *2018.* Gute Nachrichten für Freunde des hochklassigen Amateurfußballs: Streaming-Anbieter sporttotal.tv überträgt in der laufenden Länderspielpause gleich zwei Partien mit Topspiel-Stempel: Donnerstag (6.9., 19.30 Uhr) empfängt der Bonner SC den aktuellen Tabellendritten der Regionalliga West Rot-Weiß Oberhausen. Das TELEKOM-SPORT-TOPSPIEL wird kommentiert von Severin Trompetter, aus dem Bonner Sportpark Nord meldet sich zudem Reporter Lennart Keßler. Ein zweites Amateurfußball-Highlight folgt Samstag (8.9., 14 Uhr). In Zusammenarbeit mit Medienpartner BILD zeigt sporttotal.tv mit dem SV Rödinghausen den kommenden Gegner des FC Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals (30./31. Oktober). Der aktuelle Tabellenvierte der Regionalliga West trifft im Spitzenspiel auf die ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartete U23 von Borussia Dortmund (6., ein Spiel Rückstand). Für die Dortmunder Talent-Auswahl kamen in dieser Saison bereits u.a. der hochgehandelte Alexander Isak (kam im Winter für 8,6 Millionen Euro vom AIK Solna) und Frankreichs U20-Nationalspieler Dan-Axel Zagadou zum Einsatz. Kommentator am Samstag ist Simon Dallmeier. Das Spiel wird sowohl bei sporttotal.tv als auch bei BILD live übertragen. *Über sporttotal.tv:* Die sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der Kölner SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG). Gemeinsam mit den Regional- und Landesverbänden im Fußball stattet sie Vereine in Deutschland von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer speziellen Technologie ausgestattet, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch zu übertragen. Der Zuschauer kann z.B. über die App (kostenlos im Store) selbst Regie führen, die Perspektive bestimmen und Szenen in den sozialen Medien teilen. Zudem kooperiert sporttotal.tv mit dem reichweitenstärksten Amateurfußballportal FUSSBALL.DE, das vom DFB und seinen Landesverbänden betrieben wird. Die Nutzung des Angebots ist kostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse. Mittlerweile wurden über 300 Kamerasysteme bei Vereinen aus 30 Ligen installiert. Über 2.500 Spiele wurden gestreamt. In der Rückrunde der Saison 2016/17 startete das Projekt mit einer Pilotphase in Bayern und Niedersachsen. Herzstück von sporttotal.tv ist eine einzigartige und vollautomatisierte 180-Grad-Kamera Technologie, die fest am Spielfeld installiert wird. Als Gründungspartner unterstützen Allianz Deutschland AG sowie Telekom Deutschland die sporttotal.tv gmbh. BILD ist Medienpartner und hat seit Rückrunde der Saison 2016/2017 eine wöchentliche Highlight-Show zu den von sporttotal.tv aufbereiteten Spielen im Programm. Zusätzlich ist Hyundai exklusiver Automobilpartner und mit Formaten wie dem "Hyundai - Amator des Monats" vertreten. Ab Oktober überträgt sporttotal.tv zudem Spiele aus den Volleyball-Bundesligen der Frauen und Herren. Kontakt: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Alexander Neyer Tel.: +49 (0) 221_7 88 77_572 alexander.neyer@sporttotal.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SPORTTOTAL AG Schlagwort(e): Sport 2018-09-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 720855 2018-09-05

