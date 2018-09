Das Smartphone-Spiel Battue, in dem die Spieler zu virtuellen Auftragskiller und Gejagtem gleichzeitig werden, soll vor allem Manager locken. Doch der Nervenkitzel hat einen stolzen Preis - und zweifelhafte Methoden.

Die Idee klingt verrückt und genial - oder ziemlich krank: In dem neuen Echtzeitspiel Battue, das Mitte September offiziell in Deutschland startet, jagen sich 8192 Spieler in 13 K.O.-Runden mittels GPS-Ortung am Handy gegenseitig. Die Spieler werden zu "Auftragskiller und Gejagtem gleichzeitig", wie es Frederic Lanz, Gründer von Thinqpool, dem Start-up hinter Battue, ausdrückt. Jede Runde endet mit einem sogenannten "Kill", dabei fotografiert ein Spieler seinen Gegner per Smartphone-App. Der Gesamtsieger des Games erhält ein Preisgeld von einer Million Euro.

"Wir richten uns nicht an den typischen Gamer", betont Lanz. "Sondern eher an Geschäftsleute, die Lust haben, etwas Neues und Besonderes zu machen." Das macht das Spiel auch für all jene spannend, die sich weniger fürs Daddeln, aber umso mehr dafür interessieren, wie sich ein Online-Spiel ins reale Leben übertragen lässt, um eine neue Zielgruppe anzusprechen. Im besten Falle: eine zahlungskräftigere. Der Gaming-Markt ist attraktiv - allein im vergangenen Jahr wuchs das Geschäft mit Hard- und Software zum Spielen in Deutschland um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und so suchen die Spiele-Entwickler nach immer neuen Ideen, um noch mehr Deutsche zum Daddeln zu bringen, und diese dann auch in Erlöse umzumünzen.

Nun also Killerspiele für den Manager. Echte Vorbilder für Battue gibt es nicht. Und so ist es nicht ganz einfach, die Erfolgsaussichten abzuschätzen. Laut aktuellen Zahlen des Verbands der deutschen Spielebranche Game geben durchschnittliche Gamer im Monat elf Euro für den Kauf eines Videospiels aus - und weitere 21,52 Euro für In-App-Käufe innerhalb des Games. Diese Zahlen gelten über alle Spielarten und Altersgruppen hinweg.

Weil Lanz nicht den Teenager mit mickrigem Taschengeld für sich gewinnen will, sondern Leute, die im Berufsleben stehen, zieht er einen Vergleich zu Freizeitaktivitäten jenseits der Spielewelt: "Für einen Fallschirm- oder Bungeesprung zahlen Kunden um die 300 Euro für einige Sekunden Nervenkitzel. Bei uns hält das Vergnügen im besten Fall über 13 Runden oder ein Jahr lang an - ganz abgesehen vom Preisgeld." "Battue ist gewissermaßen das Pokémon Go für Erwachsene", sagt Miterfinder Lanz.

Allerdings mit zwei wichtigen Unterschieden zu dem Smartphone-Game von Nintendo, das vor zwei Jahren ...

