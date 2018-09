Der Wohnungsbau brummt und die Preise steigen: Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hebt seine Prognose für den Umsatzzuwachs an, rund 23.000 neue Beschäftigte braucht die Branche.

Dank großer Nachfrage blicken die Baufirmen in Deutschland mit wachsender Zuversicht auf ihr Geschäft. "Die Konjunkturlokomotive Bau brummt weiter", sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Felix Pakleppa, am Mittwoch in Berlin. Der Verband erhöhte seine Prognose für den Umsatzzuwachs 2018 von vier auf 5,5 Prozent und peilt Erlöse von 120 Milliarden Euro an. Auch für nächstes Jahr rechne man mit einem Plus von fünf bis sechs Prozent. Die Zahl der Beschäftigten werde im Jahresschnitt 2018 um rund 23.000 auf 830.000 steigen.

Das große Umsatzplus verdankt die Branche dem boomenden Wohnungsbau ...

