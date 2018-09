Düsseldorf (ots) - Rückwirkend zum 1.1.2018 übernimmt Guido Mecklenbeck die Anteile von seinem Mitgesellschafter Bernd Poitz und hält nun 100 Prozent der Anteile der Vendus Sales&Communication Group GmbH.



Zur Finanzierung der Anteilsübernahme wurde das Call Center Geschäft der Sanvartis Group Schweiz mit Sitz in Baar an die neugegründete Sanvartis Careforce Holding veräußert. Beide Unternehmensgruppen werden auch zukünftig eng kooperieren.



Vor diesem Hintergrund wird mit Beginn der zweiten Jahreshälfte die Vendus Sales&Communication Group zur Vendus Health Alliance weiterentwickelt.



Die Vendus Health Alliance wird dann zukünftig aus den eigenen Unternehmen, Vendus Businesspartner, MCG Medical Consulting Group, Brandpepper, A&O Medien und Verlagsgesellschaft und der Vital Relations sowie der gesellschaftsrechtlich eigenständigen Sanvartis Careforce Holding mit ihren Unternehmen Careforce und den Sanvartis Group Unternehmen bestehen.



Die Alliance bietet somit ihren Kunden das gesamte Kommunikations- und Vertriebsspektrum im Bereich Healthcare aus einer Hand an.



"Durch die Aufnahme der Careforce in die Vendus Health Alliance haben wir eines der marktführenden Vertriebsunternehmen für uns gewinnen können", so Mecklenbeck. "Für unsere Kunden liefern wir nun die perfekte Verzahnung unserer Kommunikations- und Vertriebslösungen."



Der Umsatz der Alliance Unternehmen wird bei über 100 Mio. Euro liegen. Die Mitarbeiterzahl bei über 1.300.



Die Vendus Gruppe ist einer der führenden Anbieter im Bereich Gesundheitskommunikation. Schwerpunkte sind Marketing, PR und Multi Channel Lösungen für alle Branchen im Gesundheitswesen. Zur Vendus Gruppe gehören die MCG Medical Consulting Group, Brandpepper, A&O Gesundheit Medien- und Verlagsgesellschaft, Vital Relations, sowie die Vendus Business Partner GmbH. Hauptsitz der Gruppe ist Düsseldorf.



