IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma schreibt erneut Geschichte mit höchstem täglichen Handelsvolumen aller Zeiten

FSD Pharma schreibt erneut Geschichte mit höchstem täglichen Handelsvolumen aller Zeiten

CSE: HUGE

OTC: FSDDF

FRA: 0K9

TORONTO, 5. September 2018 - FSD Pharma Inc. (FSD oder das Unternehmen) (CSE: HUGE) (OTC: FSDDF) (FRA: 0K9) freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen am 4. September 2018 insgesamt 151.183.895 Aktien gehandelt hat. FSD handelte 106.397.927 nachrangige Stimmrechtsaktien der Klasse B an der kanadischen Wertpapierbörse (CSE, Canadian Securities Exchange), 5.883.500 an AQC-Lit, 5.180.500 an AQC-Neo, 501.526 an CXC, 751.300 an CX2, 8.781.217 an CXD, 382.000 an Lynx, 8.631.000 an Omega und 14.674.925 an MatchNow. Dies ist das größte Aktienvolumen, das je von einem an der CSE notierten Emittenten gehandelt wurde und übersteigt, laut der CSE, die historische Obergrenze von 113.135.861 Aktien, die FSD an ihrem ersten Handelstag erreicht hat, um 33,6 %.

Das Unternehmen möchte all seinen Aktionären und Interessengruppen für ihre bis hierher geleistete Unterstützung danken, die zu einem weiteren durchschlagenden Erfolg auf dem kanadischen Investitionsmarkt für Cannabis geführt hat.

Über FSD Pharma Inc.

FSD Pharma besitzt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft FV Pharma Inc. eine Produktionslizenz für Cannabis im Rahmen der Vorschriften von Health Canada für den Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, ACMPR) die erstmalig am 13.Oktober 2017 erteilt wurde. Die Geschäftsführung von FSD Pharma hat ihren Sitz im ehemaligen Kraftwerk in Cobourg, Ontario, etwa eine Autostunde von Toronto entfernt, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Anlage in den größten hydroponischen Indoor-Cannabis-Anbau der Welt zu verwandeln. FSD Pharma wird dabei die ganze Bandbreite der rechtlichen Aspekte in der Cannabisindustrie berücksichtigen, im Hinblick auf Anbau, Verarbeitung, Herstellung, Extraktion sowie Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fsdpharma.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenen Indoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf die Geschäftsziele des Unternehmens beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen

Anthony Durkacz

Director, FSD Pharma Inc.

anthony@firstrepubliccapital.com

+1 416 720 4360

Kontaktinformation:

Investor Relations

E-Mail: IR@fsdpharma.com

Website: www.fsdpharma.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Quelle FSD Pharma Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44487

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44487&tr=1

ISIN CA35954B1076

