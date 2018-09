Basel (ots) -



Ein Supersportwagen-Projekt aus der Schweiz? Von einem Basler? Ja,

nun ist es da und passt perfekt in das Konzept der Messe GRAND BASEL,

wo automobile Meisterstücke im Kontext von Kunst, Design und

Lifestyle zu sehen sind, in Ergänzung zur weltbekannten Art Basel und

Baselworld. "Ich freue mich, bei der Premiere der Messe dabei sein zu

können und dem ästhetisch orientierten Sportwagenliebhaber eine

Bereicherung zu bieten", meint der Erschaffer von PURE H, der als

gelernter Ökonom und damit branchenfremd einfach seiner Leidenschaft

folgte: PURE H - Passion beyond Reason.



Im Vordergrund von Rene Schmidli's Vision standen das Design, die

Homogenität und Ausgewogenheit des Auftritts, die Erlesenheit der

Materialien und der damit verbundene Luxusfaktor sowie die

Möglichkeit, ein solches Fahrzeug dennoch im täglichen Einsatz zu

haben. Die technisch notwendigen Gegebenheiten sollten sich immer dem

Design unterordnen. Es handelt sich somit nicht um ein Hypercar,

welches die jeweiligen technischen Grenzen des Machbaren ausloten

will, sondern um ein wunderbares Designerstück, welches Werte erhält

und auch nach Jahren seine Zeitlosigkeit unter Beweis stellen wird -

dies für den modernen Hedonisten.



Das Konzept ist an der GRAND BASEL zu sehen und zwar in Form eines

detailverliebten 1:4 Modells, einem wunderbaren 80-seitigen Buch,

welches das Fahrzeug in verschiedenen Kapiteln abgreift oder aber dem

dazu passenden Teaser-Video.



Parallel zur Entwicklung des Designs sind erste Konzeptstudien

unter Berücksichtigung der technischen Machbarkeit und von

Zulassungskriterien mit namhaften Coachbuildern erarbeitet worden.

Die Vorlagen für eine Kleinserie, aufbauend auf einem Carbon-Chassis,

sind gegeben, sei dies für eine Rennstreckenversion oder einen

homologierten Elektrorenner. Damit könnte die Vision zum Leben

erweckt werden. PURE H: Es lebe der sportliche Luxus in

Designperfektion.



