Der weltgrößte Flüssiggas-Exporteur Qatar Petroleum spricht mit Uniper und RWE über die Beteiligung an einem LNG-Terminal in Deutschland. Das heizt die Debatte um Nord Stream 2 an.

Der weltgrößte Flüssiggas(LNG)-Exporteur Qatar Petroleum hat Interesse an einer Beteiligung an einem LNG-Terminal in Deutschland angemeldet und damit die seit Jahren laufende Diskussion angeheizt. "Wir sind sehr ernsthaft an einer Beteiligung an einem deutschen LNG-Terminal interessiert und reden mit Uniper und RWE", sagte Konzernchef Saad Al Kaabi dem "Handelsblatt" nach einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. RWE erklärte allerdings, es gehe bei den Gesprächen generell um Gaslieferungen, nicht um eine Beteiligung an einem Terminal in Deutschland. Für einen solchen Bau, etwa in Brunsbüttel oder Wilhelmshaven, fehlt bis heute eine klare Investitionszusage.

Der Zeitung zufolge verwies Al Kaabi darauf, dass es beim Bau von Flüssiggas-Terminals zwei Modelle gebe: Man könne einen Teil der Kapazität eines Terminals unter Vertrag nehmen und sich so Liefermöglichkeiten erschließen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...