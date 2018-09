München (ots) - Bis zu 4,59 Millionen Zuschauer verfolgten in der vorigen Staffel das Vorabendquiz "Wer weiß denn sowas?". Ab Montag, 1. Oktober 2018, legt sich das ultimative Quiz-Trio des Vorabends beim Lösen der kniffligsten Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem alltäglichen Leben endlich wieder richtig ins Zeug!



Moderator Kai Pflaume sorgt in 135 brandneuen Folgen dafür, dass seine Rätselmeister Bernhard und Elton sowie ihre prominenten Teamkollegen mächtig ins Grübeln kommen, um die oftmals skurrilen Fragen richtig zu beantworten.



In der neuen Staffel treten wieder viele spannende Paarungen gegeneinander an. So können sich die Zuschauer in der ersten Woche auf das TV-Traumpaar Mariele Millowitsch und Walter Sittler (1.10.), auf die Nachrichtenprofis Christian Sievers und Jan Hofer (2.10.) und die Schauspieler Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann (4.10.) freuen. Auch zum Wochenausklang am Freitag gibt es ein Schauspieler-Duell: Til Schweiger trifft auf Stefanie Stappenbeck (5.10.).



Für das Publikum im Studio stellt sich jedes Mal die spannende Frage, welcher Prominente das bessere Gespür für die richtigen Antworten, und welcher der beiden Team-Kapitäne das richtige Näschen haben wird. Denn die Teams spielen um Bares für ihre Unterstützer, die sich zu Beginn der Sendung entweder auf die Seite von Superhirn Bernhard Hoëcker oder Quizmaster Elton geschlagen haben. Der erspielte Gewinn wird am Ende unter den Studiozuschauern, die richtig getippt haben, aufgeteilt.



Hinter der großen, interaktiven "Wer weiß denn sowas?"-Spielewand verbergen sich jede Menge unglaubliche und überraschende Fragen aus zwölf Kategorien. So erfahren die Zuschauer z.B., warum Kellerräume im Sommer nur morgens oder abends gelüftet werden sollten, weshalb in Marokko viermal im Jahr die Uhr umgestellt wird und ob zuerst die Gummibärchen, der Bikini oder die Kontaktlinsen erfunden wurden. Die Antworten auf diese und viele weitere knifflige Fragen gibt's ab dem 1. Oktober 2018 von Montag bis Freitag, immer um 18:00 Uhr.



Noch vor Auftakt der fünften Staffel von "Wer weiß denn sowas?" präsentiert Kai Pflaume am Samstag, 29. September 2018 um 20:15 Uhr eine brandneue, extralange Primetime-Ausgabe "Wer weiß denn sowas XXL" im Ersten.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung, für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



