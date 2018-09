Unterföhring (ots) -



- Das "Sky Spiel des Lebens powered by Jeep®" am Samstag ab 14.30 Uhr live im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App



- Der ASV Altenlingen III empfängt am 8. Spieltag der 3. Kreisklasse Emsland Süd (NFV) den SV Voran Brögbern III vor der Rekordkulisse von 2.700 Zuschauern vor Ort und einem Vielfachen an den Bildschirmen



- Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie, die Sky Experten Christoph Metzelder und Didi Hamann analysieren das Spiel mit Sebastian Hellmann, Michael Leopold und Peter Hardenacke sind als Field-Reporter im Einsatz



- Sky produziert die Kreisklassen-Begegnung auf Erstliga-Niveau



- Sky und der ASV Altenlingen verbannen Einweg-Plastik von der Veranstaltung



Amateure kennen keine Länderspielpause. Während in der Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende der Ball ruht, geht der Spielbetrieb in den unteren Spielklassen unbeirrt weiter. Ein ganz besonderes Spiel steigt an diesem Wochenende in der 3. Kreisklasse Emsland Süd des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), wenn in Lingen das dritte "Sky Spiel des Lebens powered by Jeep" stattfindet.



Die Amateurfußballer des ASV Altenlingen III überzeugten mit ihrem Bewerbungsvideo die aus den Sky Experten Christoph Metzelder und Dietmar Hamann sowie Kommentator Wolff-Christoph Fuss bestehende Jury und fiebern seit der Verkündung am 12. Mai auf ihren ganz großen Tag hin. Neben den Spielern des ASV Altenlingen III geht auch für den Gegner SV Voran Brögbern III der Traum von der ganz großen Bühne in Erfüllung.



Nach sieben Spieltagen stehen die Gastgeber auf dem fünften Tabellenplatz, der Lokalrivale aus Brögbern belegt derzeit Rang elf. Am Samstag dürfen beide ihr Können vor der Rekordkulisse von 2.700 Zuschauern vor Ort und einem Vielfachen an den Bildschirmen unter Beweis stellen.



Sky produziert die Kreisklassen-Begegnung auf Erstliga-Niveau und überträgt das Spiel live im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie in Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App live. Um 14.30 Uhr begrüßt Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer, ihm zur Seite stehen dann Christoph Metzelder und Didi Hamann. Als Field-Reporter gehen Michael Leopold und Peter Hardenacke auf Stimmenfang. Stimme des "Sky Spiel des Lebens powered by Jeep®" ist Kommentator Wolff-Christoph Fuss.



Ermöglicht wird das "Sky Spiel des Lebens" 2018 durch die US-Traditionsmarke Jeep®, die die Veranstaltung als Hauptsponsor präsentiert. Das Gewinner-Video, die besten Videos der Bewerbungsphase sowie Eindrücke aus den Jahren 2015 und 2016 sind unter spieldeslebens.sky.de abrufbar.



Sky und der ASV Altenlingen verbannen Einweg-Plastik von der Veranstaltung



Auch an anderer Stelle ist das Spiel des Lebens eine Besonderheit: Sky und der ASV Altenlingen verzichten beim Event weitgehend auf Einweg-Plastik. Getränke gibt es ausschließlich in Gläsern und Glasflaschen, Würstchen und Pommes werden in essbaren Schalen serviert. Auch an die kleinen Zuschauer wird dabei gedacht: anstelle von Eis am Stiel in Plastikverpackung, schaut ein Eismann mit seinem Eiswagen vorbei. Die Stadt Lingen spendiert eigens für die Veranstaltung eine Bio-, Glas- und Restmülltonne für die Mülltrennung. Die Sky Crew nutzt für Kaffee wiederverwendbare Recup-Becher und die Milch dazu wird in Glasflaschen bereitgestellt.



Damit verfolgt Sky weiter die Umstellung seiner Geschäfts- und Produktionsprozesse auf plastikfreie Alternativen. Seit Anfang 2017 unterstützt das Medienunternehmen mit seiner Initiative "Sky Ocean Rescue" die Bekämpfung der zunehmenden Plastikverschmutzung der Ozeane und hat sich dazu verpflichtet, bis 2020 Einwegplastik aus seinem Betrieb zu entfernen.



"Als führendes Entertainment-Unternehmen in Europa wollen wir Menschen zum Schutz der Meere motivieren und durch die Art, wie wir Produkte und Programm produzieren, selbst einen Beitrag leisten. Seit diesem Sommer verzichten wir bei neuen Sky Produkten vollständig auf Einwegkunststoff und arbeiten eng mit Produktionsfirmen und Veranstaltern zusammen, um bei der Produktion von Serien, Shows und Events Plastikmüll und andere Abfälle weitestgehend zu vermeiden. Die Zustimmung ist überwältigend und auch der ASV Altenlingen hat sich mit viel Engagement und Kreativität daran gemacht, Alternativen für die bei Großveranstaltungen eigentlich typischen Einweg-Gegenstände zu finden", erklärt Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland.



Über "Sky Ocean Rescue":



Pro Sekunde gelangen etwa 250 Kilogramm Plastik in die Meere. Nach Experteneinschätzungen werden im Jahr 2050 mehr Plastikteile in unseren Ozeanen schwimmen als Fische. Als führendes Entertainment-Unternehmen in Europa will Sky seine Stimme und Reichweite nutzen, um die Menschen zum Umweltschutz zu motivieren und selbst dazu beitragen, die Meere zu schützen.



Dafür hat sich Sky verpflichtet, bis 2020 das gesamte Einweg-Plastik aus seinem Betrieb zu entfernen und eine Partnerschaft mit dem WWF zur Wahrung der Meeresschutzgebiete einzugehen. Zusätzlich hat Sky Ocean Ventures gegründet, einen Innovationsfonds zur Finanzierung von Technologien zur Beseitigung von Einweg-Plastik aus Lieferketten.



Das "Sky Spiel des Lebens" 2015 auf Juist und 2016 in Reichersbeuern



Die ersten beiden Auflagen des "Sky Spiel des Lebens" fanden in den Jahren 2015 und 2016 statt. Bei der Premiere empfing der TSV Juist den TuS Pewsum 2 in der Ostfriesenklasse C des Niedersächsischen Fußballverbands. 2016 ging es dann von der Nordsee an den Fuß der Alpen. Der SC Reichersbeuern traf im Spiel der A-Klasse (Kreis Zugspitze) des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) auf den SV Wackersberg-Arzbach. Impressionen sind ebenfalls unter spieldeslebens.sky.de abrufbar.



Das neue Sky



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



