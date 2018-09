Donaldson (NYSE: DCI), ein weltweit führender Hersteller von Filtrationssystemen und Ersatzteilen, hat eine neue E-Commerce-Webseite, Shop.Donaldson.com. Die Seite bietet Kunden rund um den Globus eine bequeme und schnelle Online-Produktsuche und -Kauferfahrung für Filter und Ersatzteile.

Donaldson hat eine neue E-Commerce-Website für seine Kunden gestaltet. Um den heutigen digitalen Anforderungen und Geschäftserwartungen gerecht zu werden, hat Donaldson seine Kunden von Anfang an eingebunden und mit einer Gruppe von 30 internationalen Kunden zusammengearbeitet, die bei der Entwicklung und Testen von Shop.Donaldson.com behilflich waren. Diese Pilotteilnehmer boten wertvolles Feedback, das zum Aufbau, zur Verbesserung und Feinabstimmung beitrug; ihre Erkenntnisse waren für Shop.Donaldson.com unerlässlich.

Shop.Donaldson.com bietet Kunden viele praktische Funktionen:

SUCHEN: Zuverlässige Suchoptionen wie Bilder, Live-Chat und Videos ermöglichen dem Benutzer das einfache und schnelle Auffinden von Filtern und Ersatzteilen. Außerdem können die Besucher nach lokalen autorisierten Donaldson-Händlern oder Donaldson-Vertriebsgesellschaften suchen. BESTELLEN: Donaldson-Kunden können eine Vielzahl von Filtern und Ersatzteilen über die Webseite per Telefon, PC oder anderen mobilen Geräten bestellen. VERWALTEN: Kunden mit Kontozugriff können Rechnungen, Bestellungen und Sendungen in Echtzeit einsehen.

Will Bridenstine, Sales Purchasing Manager von Tennessee Filter, sagt: "Die neue Shop.Donaldson.com-Webseite ist deutlich schneller und enthält sehr viel mehr Informationen ich war sehr beeindruckt. Ich benutze sie, um Teilenummern abzugleichen, Lagerverfügbarkeit und Preise zu überprüfen, die Bestellungen direkt an meine Kunden zu senden, Rechnungen zu erhalten und um Sendungen zu verfolgen alle Funktionen, die für die Webseite entwickelt wurden. Andere Anbieter bieten nichts vergleichbares."

Die vielen Möglichkeiten, die Transaktionen und der Komfort der neuen E-Commerce-Webseite ermöglichen es Donaldson-Kunden, ihre Kunden besser zu bedienen.

Donaldson's neu veröffentlichte E-Commerce-Webseite

"Shop.Donaldson.com reduziert den Zeitaufwand für Bestellungen und das Anzeigen von Rechnungen, so dass sich unsere Kunden auf das konzentrieren können, was sie am besten können ein gutes Geschäft zu führen und die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, die sich auf sie verlassen", sagte Tom Scalf, Senior Vice President von Donaldson Engine Products.

Shop.Donaldson.com ersetzt alle bisherigen Such- und Bestellsysteme von Donaldson für Kunden aus den Bereichen industrielle Luftreinhaltung, Druckluft- und Prozessfiltration, Motoren- und Hydraulikfiltration. Weitere Informationen zu dieser neuen, benutzerfreundlichen E-Commerce-Webseite finden Sie hier Shop.Donaldson.com.

Informationen über das Unternehmen Donaldson

Donaldson wurde 1915 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen der Filtrationsindustrie mit Vertriebsgesellschaften, Produktionsstandorten und Distributionszentren auf der ganzen Welt. Donaldsons innovative Technologien werden entwickelt, um komplexe Filtrations-Herausforderungen zu lösen und die Anlagenleistung der Kunden zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.donaldson.com.

