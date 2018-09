Hamburg (www.fondscheck.de) - Der von Aquila Capital und dem in San Francisco ansässigen Investmentmanager Algert Global LLC zusammen aufgelegte UCITS-Aktienfonds AQC1 Algert Global Equity Neutral Fund (ISIN LU1600500638/ WKN A2DXKB) hat seit Produktstart am 12. Februar 2018 eine Rendite von 4,94% für seine Anleger erwirtschaftet, so Aquila Capital in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...