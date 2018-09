Von Paul Kiernan

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Handelsbilanzdefizit hat im Juli den größten monatlichen Anstieg seit fast dreieinhalb Jahren verzeichnet, da Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben die Inlandsnachfrage in die Höhe trieben, während eine gebremste Konjunktur in Übersee die Exporte dämpfte. Das Defizit betrug 50,08 Milliarden Dollar nach revidiert 45,74 (vorläufig; 46,35) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 50,30 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte sanken zum Vormonat um 1,0 Prozent auf 211,08 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 261,16 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 0,9 Prozent.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

Das Handelsbilanzdefizit im Juli war das größte seit Februar. Der Rückgang der Exporte wurde durch rückläufige Lieferungen von Sojabohnen, die Anfang des Monats von Strafzöllen Chinas betroffen waren, und von zivilen Flugzeugen begünstigt. Die Importe stiegen unterdessen, da die US-Amerikaner mehr Investitionsgüter, schwere Nutzfahrzeuge und Industriegüter aus dem Ausland bezogen.

