Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nach den Ergebnissen des jährlich durchgeführten GfK Dienstleistungs-Barometers erwarten Spezialisten aus IT- und Telekommunikations-Systemhäusern (ITK), sowie Managed-Print-Services-Spezialisten (MPS) weiterhin wachsende Umsatzzahlen. Diese werden begleitet vom Wandel zum Dienstleistungsgeschäft, so GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...