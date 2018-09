ROUNDUP: Neuer Ausblick von Bayer nach Monsanto-Kauf enttäuscht

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer rechnet nach der Übernahme von Monsanto für das laufende Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum. Einige Analysten hatten sich jedoch mehr erhofft.

ROUNDUP: Handelsstreit und Brexit treffen Chemie - Tarifverhandlungen beginnen

FRANKFURT/HANNOVER - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie bekommt den nahenden Brexit und internationale Handelskonflikte allmählich zu spüren. Einige Kundenbranchen hätten im ersten Halbjahr aus Verunsicherung die Produktion leicht gedrosselt, andere stagnierten, erklärte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt. Konjunktursorgen für die zweite Jahreshälfte dürften auch die Tarifgespräche für die rund 580 000 Beschäftigten belasten, die nun auf Bundesebene in Hannover beginnen.

ROUNDUP 2: Opel gibt Teile von Entwicklungszentrum ab - 2000 Jobs betroffen

RÜSSELSHEIM - Der Autobauer Opel will sich mangels Auslastung von Teilen seines Rüsselsheimer Entwicklungszentrums trennen. Bis zu 2000 Mitarbeiter und einige Gebäude, in denen Konzepte für Fahrzeuge und Antriebe entstehen, sollen an den französischen Ingenieurdienstleister Segula Technologies abgegeben werden. Exklusive Gespräche darüber machten die beiden Unternehmen am Mittwoch öffentlich.

ROUNDUP: Trump attackiert US-Football-Star Kaepernick - Nike-Aktie fällt

WASHINGTON/BEAVERTON - US-Präsident Donald Trump hat mit seiner scharfen Kritik an American-Football-Star Colin Kaepernick auch dessen Sponsor Nike unter Druck gesetzt. Die Werbe-Zusammenarbeit des Sportartikel-Riesen mit Kaepernick sende eine "furchtbare Botschaft" aus, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus der konservativen Internetseite "The Daily Caller". Die Aktien des Konzerns aus Beaverton (Bundesstaat Oregon) reagierten spürbar auf die Verbalattacke, sie verloren an der New Yorker Börse 3,2 Prozent.

ROUNDUP 2: RWE räumt Hindernisse im Hambacher Forst - großes Polizeiaufgebot

KERPEN - Die Polizei ist am Mittwochmorgen mit einem großen Aufgebot in Teile des Hambacher Forstes vorgerückt. Der Wald am Rheinischen Braunkohletagebau ist teilweise von Tagebau-Gegnern und Waldschützern besetzt. Mitarbeiter des Energieunternehmens RWE begannen mit schwerem Gerät, Hindernisse wie Baumstämme am Waldboden wegzuräumen. Die Polizei schütze die Arbeiter dabei, sagte Polizeisprecher Paul Kemen. Der Einsatz verlief zunächst friedlich. Bei einer Personenkontrolle vor Beginn habe es einen Zusammenstoß mit zwei Menschen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Näheres war dazu zunächst nicht bekannt.

Weitere Meldungen

-Conti-Vorstand mit Brandbrief: 'Geschäftliche Situation sehr ernst'

-ROUNDUP/Flughafenverband: Ausfälle und Verspätungen dauern bis Herbst

-Verdi wegen geplanter Fusion der Provinzial-Versicherungen alarmiert

-Verwaltungsgericht verhandelt über Diesel-Fahrverbot in Frankfurt

-ROUNDUP: Immer noch teure Kostenfallen? - Barley für weitere EU-Roaming-Reform

-Weniger verspätete Flugzeuge im Ferienmonat Juli am Hamburg Airport

-Studie: Bayern kommt beim Breitbandausbau voran

-VW-Tochter Porsche baut gemeinsam mit Schuler neues Presswerk auf

-ROUNDUP: Fischwirtschaft erwartet steigende Preise für Fisch und Meeresfrüchte

-Mehr Rechte für Mieter: Kabinett beschließt schärfere Mietpreisbremse

-Immer noch teure Kostenfallen? - Barley für weitere EU-Roaming-Reform

-Bäckerei-Verband informiert über Dürre-Folgen - höhere Brotpreise?

-Ärger mit dem Neuwagen - Käufer streitet vor BGH um Ersatz

-Landesministerium hofft auf neue Ideen für bessere Luft im Südwesten

-Richter beraten über mögliches Dieselfahrverbot in Frankfurt

-Flugpassagiere müssen weiter mit Ausfällen und Verspätungen rechnen

-Zeit oder Geld: Chemie-Gewerkschaft fordert Wahlfreiheit

-Tropensturm 'Gordon' trifft in USA auf Land - Kind getötet

-VDA-Chef Mattes: Vorgeschlagene Klimaziele bis 2030 sind realistisch

-ROUNDUP/Mehr Rechte für Mieter: Kabinett beschließt schärfere Mietpreisbremse

-Bauwirtschaft wächst noch stärker und gibt höhere Preise weiter

-Deutsche Bahn übernimmt Mehrheit am Fahrdienst CleverShuttle

-Ärger mit dem Neuwagen - BGH verkündet Urteil im Oktober

-Umweltschützer starten in Frankfurt Mahnfahrt zum Verwaltungsgericht

-Durchwachsenes zweites Quartal für Dax-Konzerne

-Drohendes Dieselfahrverbot: Gericht will feste Fristen

-Pharmaskandal um Brandenburger Firma weitet sich aus

-WSJ: Bluttest-Start-up Theranos vor dem Aus

-Neue Verhandlungen für Ryanair-Flugbegleiter - Verdi will mehr°

