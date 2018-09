Ist das Kunst oder soll das ins All? Auf den Satelliten des Künstlers Trevor Paglen trifft beides zu. Astronomen sind von der geplanten Weltraum-Kunst allerdings nicht begeistert.

Unter Wasser, in der Wüste, im Gletscher-Eis: Künstler wagen sich mit ihren Arbeiten mitunter in schwer zugängliches Terrain. Trevor Paglen will noch einen Schritt weiter: Sein spiegelnder Satellit "Orbital Reflector" soll Mitte November in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht werden.

Geht alles nach Plan, wird die Satelliten-Skulptur dann 580 Kilometer über der Erdoberfläche fliegen und das All in ein Freiluftmuseum für Erdbewohner verwandeln. Wissenschaftler sehen das Projekt allerdings skeptisch und warnen vor unnötigem Weltraumschrott.

Mehr als 1800 Satelliten kreisen derzeit um den Planeten, allein 2017 wurden gut 550 neue Objekte angemeldet. Sie sammeln Wetterdaten, helfen beim Navigieren oder spionieren feindliche Ziele aus. Sie steuern den Schiffsverkehr oder stimmen die Zeit in Stromnetzen, Banken und Computernetzwerken ab.

Anders "Orbital Reflector": Der Satellit ist als "rein künstlerische Geste" gemeint und "dient keinen militärischen, kommerziellen oder wissenschaftlichen Zwecken", heißt es in einem Video zum Projekt. "Es ist in vielfacher Weise das Gegenteil jedes Satelliten, der je in die Umlaufbahn gesetzt wurde."

Genau diese Zweckfreiheit lässt einige Astronomen aufstöhnen. Als im Januar ein Spiegel-Ball namens Humanity Star ins All gebracht wurde - ebenfalls als Kunstobjekt -, fürchteten einige um die Genauigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...