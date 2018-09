Berlin (ots) - Am heutigen Mittwoch geht ein linkes Lifestyle-Magazin mit dem Namen "Supernova" online (www.supernovamag.de). Das Magazin stammt aus dem Haus des Verlages Neues Deutschland. In der Ankündigung der Redaktion heißt es: "Ob bei Diskussionen in Bars, beim Bouldern oder im Bett: Linkes Leben ist real. Zeit, es zu feiern. Zeit, es voranzubringen. Zeit, es aufzuschreiben." "Supernova" will denen eine Stimme geben, "die sich dem kapitalistischen Irrsinn widersetzen und die vom guten Leben träumen, die sich für eine Gesellschaft einsetzen, in der alle ohne Angst verschieden sein können". Das Online-Magazin versteht sich als feministisch, divers und international. "Die Zeitungslandschaft verändert sich, darauf wollen wir reagieren, indem wir junge Leser*innen abholen mit einem jungen linken Lifestyle-Magazin", sagt Regina Stötzel, Mitglied der Chefredaktion beim "nd". "Supernova" startet mit einem Text, in dem antifaschistische Aktivisten aus Chemnitz über ihre Arbeit, den Frust und den Kampf gegen Rechts berichten und warum sie sich oft alleingelassen fühlen, wenn nicht gerade die Toten Hosen und Kraftclub ein Solidaritäts-Konzert für 65 0000 Menschen geben. Außerdem geht es zum Auftakt um die Möglichkeit, aus der Digitalisierung den Kommunismus 4.0 zu machen, in dem es keine Verlierer gibt. Und "Supernova" porträtiert eine DJ aus Ghana, die den Dancefloor zum Beben bringt und gegen Sexismus und Kommerz kämpft.



