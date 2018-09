Die besten Köpfe wollen alle Unternehmen. Im Vorteil sind die, die schnell antworten, gezielt einladen und rasch einen Vertrag abschließen. Eine Studie zeigt, dass strukturierte Prozesse dafür unverzichtbar sind.

Geeignete Bewerber finden alle Unternehmen nur schwer, ob sie groß oder klein sind: Als schwer oder sehr schwer empfinden zwei Drittel der Unternehmen die Mitarbeitersuche. Doch große Unternehmen sind einer Bitkom-Studie zufolge offenbar deutlich effizienter bei der Auswahl: Sie führen durchschnittlich weniger Bewerbungsgespräche und erzielen trotzdem mehr Vertragsabschlüsse. Das liegt unter anderem an besserer Vorauswahl, die in großen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern zu 94 Prozent in einem strukturierten Prozess abläuft.

Für die Studie befragte das Marktforschungsinstitut Bitkom Research im Auftrag des Münchner Softwareentwicklers Personio 304 Personalentscheider aus Unternehmen in Deutschland. Jeweils 102 der befragten Unternehmen hatten zum Zeitpunkt der Analyse 50 bis 99 beziehungsweise 100 bis 499 Mitarbeiter. Weitere 100 Unternehmen zählten mehr als 500 Mitarbeiter. Abgefragt wurden Faktoren, die Einstellungen scheitern lassen. Die wichtigsten sind dabei - wenig überraschend - Zeit und Geld. Doch wie lässt sich das optimieren?

Erstes Ergebnis: Eine Effizienzsteigerung bewirkt bei großer Bewerbungsanzahl vor allem der Einsatz von Software bei der Vorauswahl. 34 Prozent der großen Unternehmen arbeiten damit, dagegen nur 12 Prozent der kleinen. Ohne digitale Helfer münden 23 Prozent der Bewerbungen in ein Bewerbungsgespräch ...

