Nochmal würden die Briten offenbar nicht für den Brexit stimmen. Einer Umfrage zufolge sprechen sich aktuell 59 Prozent für eine EU-Mitgliedschaft aus. Das ist der höchste Zustimmungswert seit dem Referendum 2016.

Bei einer Neuauflage des Referendums würden die Briten einer Umfrage zufolge aktuell nicht mehr für den Austritt aus der EU stimmen. Demnach plädieren 59 Prozent für einen Verbleib in der Europäischen Union und 41 Prozent für einen Abschied, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Institute NatCen und "The UK in a Changing Europe" hervorgeht. Dies ist die höchste Zustimmung für eine EU-Mitgliedschaft in einer Erhebung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...