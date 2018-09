Auf dem Kapitalmarkttag am 5. Dezember in London will das Bayer-Management den Finanzmarkt mit einem umfassenden Bild des neuen Konzerns versorgen. Konzernchef Werner Baumann versprach Analysten in einer Telefonkonferenz tiefe Einblicke in das um Monsanto vergrößerte Agrargeschäft, das er als bahnbrechend für die Branche bezeichnete. Unter anderem will Bayer währungsbereinigte Mittelfristziele für das Jahr 2022 nennen, unter anderem für das Core EPS. 2022 ist das Jahr, in dem die Synergien aus der Monsanto-Übernahme von 1,2 Milliarden Dollar vollständig gehoben sein sollen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2018 09:31 ET (13:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.