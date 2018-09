Zu Wochenbeginn hatte die Lira im Verhältnis zum Dollar abermals abgewertet. Am Mittwoch hingegen bleiben große Kursbewegungen aus.

Nach erneuten Kursverlusten zu Wochenbeginn hat sich die türkische Lira am Mittwoch vorerst stabilisiert. Die türkische Währung notierte am Nachmittag nahezu unverändert, nachdem sie am Vormittag sogar leicht in der Gewinnzone gelegen hatte. Ein US-Dollar kostete 6,62 Lira. Am Montag und Dienstag hatte die Lira hingegen weiter an Wert verloren.

Zuletzt hatten Äußerungen der türkische Zentralbank die Devisenmärkte bewegt. Die Notenbank hatte angekündigt, ...

