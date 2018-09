Bei vollen Auftragsbüchern, komplexen Projekten und ständigem Zeitdruck fällt es vielen Betrieben schwer, die Mitarbeiter auf Bildungsreise zu schicken. Auch der akute Fachkräftemangel trägt dazu bei, dass das Tagesgeschäft mit begrenzten Kapazitäten bestritten werden muss. Auf der anderen Seite bieten Weiterbildungen in Summe eine zeitliche Entlastung und bessere Arbeitsergebnisse. Denn gut ausgebildete Mitarbeiter übernehmen mehr Verantwortung im Alltag und können so langwierige Abstimmungsschleifen vermeiden und effektiver arbeiten. Weiterbildungen sind deshalb alternativlos - nicht nur wegen der rasanten Entwicklung in der Licht- und Elektrotechnik.

Konzepte gegen den Zeitmangel

Eine gute Lösung, sich weite Wege zu ersparen und gleichsam den Weiterbildungsaspekt nicht aus dem Auge zu verlieren, sind Inhouse-Schulungen. Sie sind zeitlich komprimiert und auf die konkreten Bildungsziele des jeweiligen Betriebs angepasst. Das reduziert inhaltliche Streuverluste, Reisekosten und Zeitaufwand auf ein Minimum. Die Firma Prinzing Elektrotechnik aus dem baden-württembergischen Salach, ein großes mittelständisches Unternehmen der Elektroinstallationstechnik und seit 30 Jahren am Markt tätig, will ihre mittlerweile 400 Mitarbeiter auf diese Weise fit für die Zukunft machen.

Dabei unterstützt sie die Trilux Akademie, die Weiterbildungsinstitution des Marktführers für technische Beleuchtung Trilux. Sie bietet Architekten, Ingenieuren, Facility-Managern und Fachhändlern ein vielfältiges Seminarangebot in ihrer Zentrale in Arnsberg, per Webinar und bei Bedarf direkt im Haus des Unternehmens. Die Referenten bieten den Teilnehmern u.?a. »Elektrotechnik für Kaufleute«, »Lichttechnische Grundlagen« und »Softwaregestützte Beleuchtungsplanung«.

Erfahrungen der Teilnehmer

Dazu befragten wir Verena Rapp (Bild?1) und Björn Fritz-Vocke (Bild?2), die beide schon langjährige Erfahrung im Bereich der Elektrotechnik mitbringen und Mitarbeiter bei Prinzing sind.

»de«: Mit welcher Erwartung gingen Sie in die Schulung?

V. Rapp: Ich wollte vor allem konkrete Dinge lernen, die mich weiterbringen und meinen Alltag erleichtern. Je mehr ich über elektro- oder lichttechnische Details weiß, desto selbstsicherer werde ich und umso einfacher gestaltet sich schließlich meine Arbeit. Praktisches Wissen stand also ganz oben auf meiner Liste.

B. Fritz-Vocke: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...