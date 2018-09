Die Konjunktur brummt, der Staat wird einen Überschuss von 57 Milliarden Euro einnehmen. Das ist der bislang höchste Wert seit der Wiedervereinigung.

Der deutsche Staat wird nach einer Prognose des RWI-Instituts in diesem Jahr wegen der guten Konjunktur einen Rekordüberschuss erzielen. Er wird auf 57 Milliarden Euro steigen, wie die Essener Forscher in ihren am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturprognosen voraussagen. Das ist deutlich mehr als die im vergangenen Jahr erzielten 34 Milliarden Euro - der bislang höchste Wert seit der Wiedervereinigung. "Grund dafür ist, dass die Konjunktur von der Inlandsnachfrage getrieben ist und daher für ...

