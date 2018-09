Vor einer drohenden neuen Runde im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit halten sich die Anleger am Mittwoch von der Wall Street fern.

Die Angst vor einem Handelskrieg macht Anleger in den USA vorsichtig. Am Mittwoch traten der Dow Jones und der S&P 500 im frühen Handel auf der Stelle, während der Technologie-Index Nasdaq 0,4 Prozent abrutschte. Am Vortag hatte der Dow Jones 0,05 Prozent im Minus geschlossen.

Aktuell gibt es für die USA im Handelsstreit zwei akute Baustellen: Zum einen die Neuauflage des Freihandelsabkommens Nafta. An diesem Mittwoch wollen Vertreter der US-Regierung die Verhandlungen mit Nachbar Kanada wieder aufnehmen. Allerdings gab sich Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau zuletzt kompromisslos.

Dass es bei den Nafta-Verhandlungen keinen Fortschritt gibt, bereitet den Börsianern Sorgen im Hinblick auf die zweite Baustelle: den Zollstreit mit China. "Wenn die USA mit ihrem Nachbarn und Verbündeten nicht mal eine Einigung zustande bringen, ist das für China ein schlechtes Omen", sagte ein Händler. Börsianer rechnen damit, dass US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen neue Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängt.

Die US-Handelsdaten dürften Trump in seiner Entscheidung noch bestärken: Im Juli stieg das Handelsdefizit gegenüber China auf Rekordniveau, um zehn Prozent auf 36,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...