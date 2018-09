Contact Gold ist auf seinem Goldprojekt Pony Creek in Nevada eine weitere Neuentdeckung gelungen. Zudem gab es gute Bohrergebnisse vom "West Target".

"Exzellenter Start" auf West Target

Bei Contact Gold (0,44 CAD | 0,28 Euro; US21074G1013) geht es derzeit Schlag auf Schlag. Der Goldexplorer mit Aktivitäten am berühmten Carlin-Trend in Nevada hat nun weitere Bohrergebnisse für sein Flaggschiffprojekt Pony Creek veröffentlicht. Konkret liegen nun Daten von weiteren sechs Bohrlöchern vom "West Target" vor. Diese Zone liegt einen Kilometer nördlich der historischen Ressource ("Bowl Zone") und stellt eine Neuentdeckung auf dem Projekt da. Dabei handelt es sich um eine zwei Kilometer lange Goldanomalie im Boden, deren Struktur in Richtung der Gold Standard Ventures-Entdeckung Jasperiod Wash tendiert. Geophysikalische Daten deuten darauf hin, dass es sich hier um eine kohärente Nord-Süd-Struktur handelt, wie Contacts Vorstandschef Matthew Lennox-King jüngst im Gespräch mit Rohstoffbrief.com sagte (zum Interview). Die neuesten Ergebnisse sieht das Contact-Team als "exzellenten ...

