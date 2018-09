Corvus Gold setzt die Serie an sehr guten Bohrergebnissen auf seinem Mother Lode-Projekt in Nevada fort. Die neuesten Resultate kamen u.a. auf 2,36 g/t Gold über eine Länge von fast 60 Metern. Und das war nicht der einzige Treffer!

Jedes Loch ein Treffer

Im Frühsommer tourte Corvus Golds (2,75 CAD | 1,75 Euro; CA2210131058) Vorstandschef Jeff Pontius durch Europa, um bestehende und potenzielle neue Investoren zu treffen. Eine Aussage dürfte viele Anleger zu einer positiven Invstmententscheidung geführt haben: "Wir treffen mit jedem Loch auf Gold!" Diese Serie an erfolgreichen Bohrungen setzt sich auch nach der Sommerpause natlos fort. Corvus Gold meldete heute Ergebnisse von seinem Hauptprojekt Mother Lode in Nevada (siehe Bild unten). Aktuell werden dort nördlich, westlich und unter der bestehenden Ressource neue Bohrungen durchgeführt, um das Vorkommen zu erweitern. Nun liegen die Daten für die letzten acht Step Out-Löcher von der Westseite vor. Und auch sie können mehr als überzeugen. Der beste Bohrkern (ML18-077) wies 2,36 g/t Gold über eine Länge von 59,4 Meter auf. In diesem Bohrkern fanden sich zudem 2,67 g/t Gold über 50,3 Meter. Die kompletten Bohrergebnisse finden Sie an dieser Stelle. Das sind überzeugende Resultate und sie bestätigen, dass die Ressource nach Westen hin erweiterbar ist. Das Geologen-Team geht davon aus, dass es sich hier um eine hochgradige Feeder-Zone ...

