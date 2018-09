Bonn (ots) - Ein Rohstoff, scheinbar unendlich verfügbar und unersetzbar für die Industrie: Sand. Die kleinen Körner sind wahre Alleskönner, kommen in Tütensuppen vor oder sind für die Glasproduktion von Nöten. Aber vor allem sind sie wichtiger Bestandteil von Zement und damit unerlässlich für die Baubranche - und Wohnungen sowie Straßen brauchen wir überall auf der Welt immer mehr.



Was wir aber mit unserem Sandhunger auslösen, was er für unsere Umwelt bedeutet und warum Wüstensand keine Alternative für die Bauindustrie ist - all diesen Fragen geht Reporter David Damschen im phoenix plus "Rohstoff Sand" nach. Dafür ist er unter anderem nach Thüringen gefahren, um die Arbeit der Firma "Polycare" kennenzulernen. Die Mitarbeiter stellen einen Spezial-Beton her, der eine mögliche Alternative zum gefragten Bausand darstellt. Außerdem erklärt ein Experte vom WWF, welche Auswirkungen der globale Sandhunger auf unsere Natur hat.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de