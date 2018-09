In diesem Monat soll Wirecard in den Dax aufsteigen. Ein Grund, die Aktie zu kaufen, ist das aber nicht. Indexneulinge enttäuschen oft, zeigt der Blick zurück.

Am Mittwochabend wird die Deutsche Börse auch offiziell verkünden, was in der Finanzszene schon lange ein offenes Geheimnis ist: Der Zahlungsabwickler Wirecard wird die traditionsreiche aber ertragsarme Commerzbank im Deutschen Aktienleitindex Dax ersetzen. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung. Für Unternehmen ist die Mitgliedschaft in Deutschlands wichtigstem Börsenindex ein Ritterschlag und lockt nicht zuletzt Investoren an. Allen voran ETFs, also passive Indexfonds, die den Dax abbilden, müssen die Aktie nun aufnehmen. So sorgen sie entsprechend für Nachfrage.

Trotzdem erwies sich der Dax-Aufstieg für Aktionäre in den vergangenen Jahren nicht immer als segensreich. Ein Beispiel ist der bis dato jüngste Aufsteiger Covestro. Seit die ehemalige Bayer-Tochter im März in den Dax aufgestiegen ist, hat der Kurs um elf Prozent nachgegeben. Das Minus ist damit deutlich höher als das des Index', der nur zwei Prozent verlor.

Mit der schlechten Kursentwicklung ist Covestro nicht allein. Zwölf Werte kamen in den vergangenen zehn Jahren insgesamt neu in den Dax. Nur sieben davon schafften es, die Indexentwicklung in den ...

