Kauf vor 10 Jahren ! Oje - oder doch nicht? Angenommen, Sie hätten am 1. September 2008 investiert - zwei Wochen vor der Lehman-Pleite und der daraus folgenden Finanzkrise historischer Dimension. Ein wahrlich mehr als unglücklicher Zeitpunkt. Das Ergebnis 10 Jahre danach überrascht positiv und zeigt, dass die Zeit der Freund eines jeden Investments ist... Unternehmensanleihen aus dem soliden Investmentgrade-Bereich waren risikoadjustiert eine herausragende In- vestition. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten waren die Kaufrenditen im September 2008 hochattraktiv, es begann ein mehrjähriger Trend sinkender Renditen, der in einer mittlerweile sehr reduzierten Ertragserwartung von 1 % endete. Beachtlich ist die Entwicklung der Aktienmärkte. Die Korrektur bis in den März/April...

