Michel Giannuzzi, Vorstand und Chief Executive Officer der Verallia Gruppe - einer der führenden Verpackungsglashersteller für den Nahrungsmittel- und Getränkesektor - wurde während der FEVE-Hauptversammlung in Rotterdam am 14. Juni zum Vizepräsidenten des FEVE ernannt. "Ich möchte meine Erfahrungen in den Dienst dieser Branche stellen, die über ein unvergleichliches kulturelles Erbe in Europa und ein großes Potenzial für die Zukunft verfügt. Trotz des Wettbewerbs ist Glas bei vielen Produkten auch weiterhin das Verpackungsmaterial der Wahl", sagte Michel Giannuzzi."Unser europäischer Branchenverband nimmt eine führende Position bei der Bündelung von Kräften für die Kreislaufwirtschaft ein." Während der Hauptversammlung des FEVE wurde zudem Laurent Zuber zum Vorstandsvorsitzenden der Abteilung Verpackungsglas ernannt. Zuber ist Chief Commercial Officer und Managing Director von SGD Pharma - einem der führenden Hersteller von Behälter- und Röhrenglasflaschen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...