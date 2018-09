Belastet von einer negativen Stimmung für Technologiewerte in den USA ist es am späteren Mittwochnachmittag auch für den Dax noch stärker abwärts gegangen. Der deutsche Leitindex büßte 1,30 Prozent auf 12 050,78 Punkte ein und rutschte damit zusehends dichter an die Marke von 12 000 Punkten. Börsianer verwiesen vor allem auf die schwachen Techwerte in den USA. Nachdem diese vor allem im Monat August wieder einen sehr starken Lauf hatten und die Nasdaq-Indizes von Rekord zu Rekord geeilt waren, sei die Luft nun erst einmal wieder raus, hieß es.

Das setzte auch die weniger gut gelaufenen deutschen Techwerte unter Druck: Im Dax büßten Infineon und SAP als Schlusslichter jeweils etwas mehr als 2,5 Prozent ein. Die Telekom-Aktien verloren 2,2 Prozent und auch der deutsche Technologieindex TecDax , der am Morgen noch mit moderaten Gewinnen gestartet war, gab nun kräftig nach. Er büßte zuletzt 1,68 Prozent auf 2936,22 Punkte ein./ck/jha/

