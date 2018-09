Das Panel findet präzise und sensibel über 1600 Varianten von klinischer Bedeutung

Asuragen, Inc., ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das hochwertige, einfach zu verwendende Produkte für komplexe Tests in der Genetik und Onkologie liefert, gab heute die CE-Kennzeichnung und Markteinführung des QuantideX NGS DNA Hotspot 21 Kit* bekannt, einem gezielten Sequenzierpanel der nächsten Generation zum Nachweis klinisch relevanter Varianten bei einer Vielzahl von Tumorarten, einschließlich nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Darmkrebs und Melanom. Durch das Screening auf die am häufigsten beobachteten Varianten in einem einfachen Workflow überwindet das Kit die bestehenden labortechnischen und klinischen Herausforderungen im Zusammenhang mit NGS-Tests, einschließlich einer langen Zeit bis zum Ergebnis, hoher Assay-Komplexität und aufwändiger Dateninterpretation. Das Panel stellt eine Weiterentwicklung des bestehenden QuantideX NGS Pan Cancer Kit dar, das den Assay-Workflow weiter optimiert und die Bedingungen für die parallele Verarbeitung von Proben mit dem QuantideX NGS RNA Lung Cancer Kit harmonisiert.

Das QuantideX NGS DNA Hotspot 21 Kit enthält das einzigartige cGMP-gefertigte, durchgehende NGS-in-a-Box Design von Asuragen, das die notwendigen Reagenzien bereitstellt, um sequenzbereite Bibliotheken in nur einem Tag zu erstellen, und eine Druckknopfanalyse zur Standardisierung der Ergebnisse nach der Sequenzierung enthält. Die von Asuragen entwickelte Sample-Aware-Bioinformatik-Software prüft, ob ausreichend amplifizierbare DNA vorhanden ist, und geht damit auf gängige Bedenken hinsichtlich der Quantität und Qualität der Proben ein. Ähnlich dem QuantideX NGS RNA Lung Cancer Kit ist der Assay für den Einsatz auf der breit installierten Illumina-MiSeq-Plattform indiziert, was die Implementierung und Anwendung im Labor weiter vereinfacht.

"Die Einführung des QuantideX NGS DNA Hotspot 21 Kits bekräftigt Asuragens Engagement, einfache, rationalisierte molekulare Testprodukte für Labors anzubieten, selbst für komplizierte Technologien wie die Sequenzierung der nächsten Generation", sagte Matthew McManus, MD, PhD, Präsident und CEO von Asuragen. "Wie bei allen unseren Produkten reduziert dieses Kit die Komplexität des Labors und optimiert sowohl den Arbeitsablauf als auch die Qualität der Ergebnisse alles entscheidend für die bestmögliche Versorgung der Patienten."

*Nur für Forschungszwecke in den USA.

Nurfür Forschungszwecke

Über Asuragen

Asuragen ist ein im Bereich der Molekulardiagnostik tätiges Unternehmen, welches die Art und Weise, wie Patienten in der Genetik und Onkologie behandelt werden, verändert. Durch die Qualität, Einfachheit und Sensitivität der Produkte rückt die Präzisionsmedizin in greifbare Nähe. Die Diagnosesysteme von Asuragen, die auf proprietärer Chemie und Software basieren, liefern leistungsstarke Antworten mithilfe von breit aufgestellten Geräteplattformen. Sie sind einfach anzuwenden und erweitern die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten. Asuragen ist ein Auftragsfertiger für Produkte, der sich schnell und effizient auf aktuelle und neue klinische Bedürfnisse, einschließlich Krebsdiagnostik und -überwachung, reproduktive Gesundheit und Alterung, einstellt und Labore über die gesamte Lebensdauer von Patienten mit seinen branchenführenden diagnostischen Tests versorgt. Weitere Informationen unter www.asuragen.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180905005673/de/

Contacts:

Asuragen, Inc.

Lynne Hohlfeld, 512-681-5200

SVP, Corporate Development CFO

lhohlfeld@asuragen.com