5.30 ZDFzoom Der Wahnsinn mit dem Weizen Die Folgen unserer Agrarpolitik Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 Das große Geschäft mit Altkleidern Wie Moderecycling funktioniert



7.10 Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017



7.55 ZDF.reportage Camper aus Leidenschaft Von der Freiheit auf Rädern Deutschland 2018



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 ZDF.reportage Sonne, Strand und Schwarzes Meer Schnäppchenurlaub in Bulgarien Deutschland 2018



8.55 Fahrt ins Risiko Traumstraße an der Adria Deutschland 2010



9.40 Italiens Süden Kalabrien, Cilento und Basilikata



10.25 ZDFzeit AIDA oder TUI Cruises? Der Kreuzfahrt-Check Deutschland 2018



11.10 Feriencheck: Bulgarien Ballermann am Goldstrand



11.55 Feriencheck: Lissabon Paläste, Parks und Monsterwellen Deutschland 2017



12.40 ZDF.reportage Sonne, Strand und Stress Reiseleiter auf Mallorca Deutschland 2015



13.10 ZDFzoom Alles für die Tonne Deutschland 2018



13.40 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016



14.25 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016



15.10 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Paris Deutschland 2016



15.55 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016



16.35 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks Deutschland 2014



17.20 planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr Deutschland 2017



18.05 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Millionenstadt über den Wolken Wunderwelt Luftverkehr



22.25 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen



23.10 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung



23.50 Mysterien des Weltalls Sind Roboter unsere Zukunft? Mit Morgan Freeman USA 2013



0.35 Leschs Kosmos Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch Deutschland 2017



1.05 Berlin Berlin Schmuggler, Mörder und Mafiosi Deutschland 2018



1.50 Berlin Berlin Kripo, Vopo, Freund und Helfer Deutschland 2018



2.35 Berlin Berlin Skandale, Lügen, Schimpf und Schande Deutschland 2018



3.20 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004



4.05 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013



4.50 Krieg der Bauten Der Wettkampf der Architekten im geteilten Berlin Deutschland 2014







