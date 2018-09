Bern - Die Rettung der Berner Regionalfluggesellschaft Skywork ist zwei Tage vor der Einstellung des Flugbetriebs vor einer Woche gescheitert. "Am Montag, 27.08., zerschlugen sich die Möglichkeiten einer Kooperation und damit die Aussicht einer kommerziell sinnvollen Weiterführung der Airline." Dies schrieb Skywork-Chef Martin Inäbit in einem Brief an die Mitarbeiter der Regionalfluggesellschaft, der dem österreichischen Onlineportal Austrian Aviation Net gemäss eigenen Angaben vorliegt.

Unter "kommerziell sinnvoll" sei ein Weg zu sehen, der in absehbarer Zeit mindestens eine schwarze Null ergebe, hiess es weiter. Permanent Geld einwerfen sei keine Option mehr gewesen.

Man dreht sich im Kreis

Laut Medienberichten hatten die Berner knapp ein Jahr über einen Einstieg der deutschen Zeitfracht-Unternehmensgruppe verhandelt. Dann sollen die Gespräche abgebrochen worden sein. Ob dies zutrifft, ist unklar. Skywork hat sich nicht dazu geäussert.

Laut dem österreichischen Portal schrieb Inäbit: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...