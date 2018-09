Mit diesen 3 Aktien der DAX-Schwäche trotzen"Der DAX hat den Betrieb kurzzeitig fast komplett eingestellt." Was wikifolio-Trader Thomas Koch ("PlatowDerivate") hier zu Wochenbeginn beschrieb, ist nicht auf einen Systemausfall zurückzuführen. Die Rede ist vielmehr von der notorischen Lethargie, in der sich der deutsche Leitindex befindet.DAX, außer Betrieb. Was tun?Der DAX steckt fest - wenn er nicht gerade fällt. Wie lange das so bleiben wird, ist schwer vorherzusagen. Handelsstreitigkeiten und Währungsturbulenzen in Schwellenländern setzen dem Markt zu. Möglicherweise bringt der bevorstehende Herbst wieder etwas positiven Schwung aufs deutsche Parkett.Letztendlich ist das aber nur Spekulation. Anlegerentscheidungen sollten aber weniger auf Vermutungen und Hoffnungen basieren, sondern vielmehr auf Fakten, fundierten Analysen oder klar definierten Regeln. Mit einer aktiv gemanagten Handelsidee und einem Blick über den Tellerrand hinaus lassen sich Möglichkeiten finden, egal, ob der DAX nun steigt, fällt oder gar nichts macht. Schließlich besteht der Leitindex nur aus den 30 größten börsenotierten Unternehmen Deutschlands. Und Börse ist viel mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...