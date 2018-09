BERLIN (Dow Jones)--Die bundesweiten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der chemischen Industrie sind am Mittwoch in Hannover ergebnislos vertagt worden. Das teilte die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) nach der ersten Runde mit.

"Statt Fortschritt in der Sache zu erzielen, haben wir nur die bekannte Litanei einer unsicheren Konjunktur-Zukunft gehört. Das ist enttäuschend", erklärte Tarifvorstand Ralf Sikorski im Anschluss an die Gespräche.

Die IG BCE fordert für die 580.000 Beschäftigten in der Branche einen Anstieg der Löhne um 6 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten, eine Verdopplung des Urlaubsgelds sowie flexiblere Arbeitszeiten. Mit Aktionen in mehr als 100 Betrieben sollen die Forderungen am kommenden Mittwoch untermauert werden.

Die nächsten Verhandlungen mit den Arbeitgebern finden am 19. und 20. September in Wiesbaden statt.

