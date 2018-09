Morgan Stanley hat BP aus Bewertungsgründen von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 680 auf 695 Pence angehoben. Nach Kursverlusten in den vergangenen Monaten sei der Zukauf der Schieferöl- und Gasaktivitäten von BHP nun verdaut, schrieb Analyst Martijn Rats schreibin einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inzwischen steche die Aktie unter den Platzhirschen der Ölkonzerne in Europa heraus, da sie die höchste Dividendenrendite biete. Zudem seien die erwarteten Steigerungen der freien Barmittelflüsse noch nicht ausreichend berücksichtigt./ck/ag

Datum der Analyse: 05.09.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0007980591

AXC0245 2018-09-05/17:26