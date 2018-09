Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwoch im Verlauf bei den Renditen klare Zuwächse verzeichnet. In Europa zeigte sich dabei ein einheitlich von Kursverlusten geprägtes Bild bei den "Bonds". Ausreißer war einmal mehr Italien: dort stiegen die Kurse der Festverzinslichen gegen den Trend.Erst am Vortag war eine Auktion am österreichischen ...

