Die Produktfamilie rund um Crema und Espresso d'Oro gehört zu den beliebtesten Kaffeespezialitäten von Dallmayr. Ab September präsentiert sich die Ganze Bohne Range im neuen, aufmerksamkeitsstarken Verpackungsdesign. Liebhaber des Premiumkaffees dürfen sich Ende September zudem auf ein neues Highlight freuen: Dallmayr Crema prodomo.



- Neues, strahlendes DESIGN mit goldener Tasse - Ideal für KAFFEE-VOLLAUTOMATEN - Ab SEPTEMBER 2018 im Handel erhältlich - CREMA D'ORO: samtig fein und mild, ideal als Caffè Crema, 100 % Arabica - CREMA D'ORO INTENSA: vollmundig und intensiv, ideal als Caffè Crema, Cappuccino oder Latte Macchiato, 100 % Arabica - ESPRESSO D'ORO: rassig und aromatisch, ideal als Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato, Arabica & Robusta



DAS GOLD IN DER TASSE



Kaffeespezialitäten in Ganzen Bohnen setzen ihren Siegeszug fort. Mittlerweile kauft jeder vierte Deutsche hochwertige Bohnen für seinen Kaffee-Vollautomaten ein (Quelle: GfK*). Der Markt boomt und wächst durchschnittlich um 11 Prozent (Quelle: IRI**). Dallmayr nutzt das positive Wachstum und sorgt dank modernem Packungsdesign für mehr Aufmerksamkeit im Regal. Der neue Look mit goldener Tasse in der Mitte und Fokus auf den Namen "d'Oro" überzeugt mit schlichter Eleganz. Drei leuchtende Grundfarben sorgen für eine klare Unterscheidung der Sorten und heben die Range gleichzeitig deutlich von anderen Marken ab.



"Mit der reduzierten, modernen Optik setzen wir neue Akzente im Handel. Wir fokussieren uns ganz klar auf den Namen "d'Oro" und die goldene Tasse, das Marken- und zugleich Qualitätszeichen unserer Top Range im Bereich Ganze Bohnen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem neuen Auftritt sowohl das Interesse von unseren bestehenden d'Oro -Kunden als auch neuen, jüngeren Käufern wecken", erklärt Armin Geiger, Vertriebsleiter Dallmayr Kaffee.



STARKER WERBEAUFTRITT



Im Handel macht Dallmayr ab sofort mit Regalsteckern und Informations-Etiketten auf den Relaunch aufmerksam. Beworben wird das neue Verpackungsdesign mit einer umfassenden 360°-Kampagne samt neuem TV-Spot, Printanzeigen, OOH- und POS-Aktionen sowie Online und in den Sozialen Medien.



NEUEINFÜHRUNG: CREMA PRODOMO



Kaum ein anderer Name hat den Kaffeegeschmack von Generationen so geprägt wie die 1964 geschaffene Marke "Dallmayr prodomo". Mit der Neueinführung von "Crema prodomo" führt Dallmayr die Erfolgsgeschichte im Segment der Ganzen Bohnen fort. Die Spitzenmischung feinster Arabica-Hochlandkaffees ist durch die schonende, langsame Trommelröstung besonders säurearm und eignet sich ideal für Kaffee- Vollautomaten. Dallmayr Crema prodomo ist schonend spezialveredelt und von vielen Bitterstoffen befreit.



Die Ganze Bohne Range rund um Crema und Espresso d'Oro im neuen Design ist ab September im Einzelhandel sowie online unter www.dallmayr-versand.de erhältlich.



