Der Dünger- und Salzkonzern K+S tritt auf die Kostenbremse, um sein für 2018 gestecktes Gewinnziel zu erreichen. Bis zum Jahresende gilt ein weltweiter Einstellungsstopp für offene Stellen in der Verwaltung.

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S schnallt den Gürtel enger. Unter anderem sollen zehn Prozent der 2600 Stellen weltweit in der Verwaltung gestrichen werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Zahl der betriebsbedingten Kündigungen solle so gering wie möglich gehalten werden. Bis Ende des Jahres gelte ab sofort ein Einstellungsstopp in der Verwaltung. "Wir treten in den nächsten Monaten verstärkt auf die Kostenbremse", sagte K+S-Chef Burkhard Lohr am Mittwoch anlässlich einer Investorenkonferenz im neuen Kaliwerk ...

