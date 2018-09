Zürich (ots) - Das Startup Energy Vault mit Sitz in Lugano hat ein

neues Verfahren zur mechanischen Stromspeicherung entwickelt. Ein

Kran hebt schwere Lasten wie Blöcke aus Bauschutt an, so wird Energie

gespeichert. Bei Bedarf wird die Last herabgelassen, das setzt die

Energie auf Abruf wieder frei. Die Technik ist so einfach und

günstig, dass nicht nur die Maschinen- und Elektroindustrie aus der

Schweiz, sondern jene weltweit darauf aufmerksam wurde. Für die

Speicherkräne von Energy Vault interessieren sich die Schweizer

Industrieriesen ABB, LafargeHolcim und der italienische Kranbauer

ENG, wie Energy-Vault-Chef Robert Piconi gegenüber der

«Handelszeitung» bestätigt. Mit den Regierungen von Kenia, Senegal

und Indien verhandelt das Unternehmen ebenfalls über Kooperationen

und Projektumsetzungen. Ein Kran kostet zwischen 5 und 10 Millionen

Dollar und kann für zwei Stunden eine Kleinstadt mit 25 000

Einwohnern versorgen. Zudem war dem zweitreichsten Mann der Welt,

Bill Gates, die Idee aus dem Tessin vor einer Woche einen Tweet mit

fast 46 Millionen Followern wert: «Wind- und Solarenergie werden

nicht ihr volles Potenzial entfalten, wenn wir die Speicherung von

Energie nicht klar vorantreiben.» Energy Vault schafft es, mit wenig

Kapital, Aufwand und Technologie Energiespeicherprobleme zu lösen,

was die neusten chemisch elektrischen Akkumulatoren und

Pumpspeicherwerke nicht schaffen. Der Preis pro Kilowattstunde bei

Energy Vault liegt im Schnitt um bis zu 80 Prozent unter den derzeit

auf dem Markt etablierten Speichertechnologien. In absehbarer Zeit

will Energy Vault mit der Idee auch an die Börse. «Wir wollen an die

Nasdaq, und das nicht in allzu ferner Zukunft», sagt Firmenchef

Robert Piconi.



