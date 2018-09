Stuttgart (ots) -



Fünf Deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege aber auch zwei bittere Abstiege in die zweite Fußball-Bundesliga - keine Frage: Der VfB Stuttgart hat eine bewegende Geschichte vorzuweisen. Am 9. September 1893 wurde der "Verein für Bewegungsspiele", der damals noch schlicht "Fußballverein Stuttgart" hieß, im Gasthaus "Zum Becher" in Stuttgart gegründet. Auf den Tag genau 125 Jahre später wird dieses historische Ereignis im Mercedes-Benz Museum mit der Sonderausstellung "Bewegt seit 1893" gewürdigt. Im Automobilmuseum im Neckarpark herrscht dann Stadionatmosphäre und 125 Exponate machen die Vereinsgeschichte greifbar und lebendig. Auch bei Christian Boucke, Leiter Mercedes-Benz Classic und eingefleischter VfB-Fan, funkeln die Augen:



Also ich persönlich finde diese alten Trikots richtig geil, weil ich persönlich auch ein großer Trikotsammler bin. Zum Leidwesen meiner Frau habe ich einen riesigen Schrank voller Trikots und auch mittlerweile mehrere Umzugskisten voll. Auch besondere Trikots von besonderen Spielen und so weiter. Ich finde die alten Trikots einfach geil. Und dazu haben wir als Daimler nochmal unsere Autos, die im Prinzip auch die komplette Geschichte von 1893 bis zum letzten Jahr eigentlich belegen können. Fahrzeuge, die bei den Autokorsos mitgefahren sind, die Fahrzeuge bei den Meisterschaften und ein paar Eckpunktfahrzeuge wie zum Beispiel ein Stahlradwagen von 1893. Also, ich glaube für alle, die ein Herz haben für den Fußball, für den VfB und für Mercedes-Benz... besser geht's nicht! (0:37)



Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Vereinszentrum und zur Heimspielstätte des VfB ist das Mercedes-Benz Museum geradezu prädestiniert dafür, die 125-jährige Geschichte des Traditionsvereins aus Bad Cannstatt aufleben zu lassen. Diese wird in der Ausstellung multimedial zum Leben erweckt und macht so den Reichtum an Geschichte und Geschichten lebendig. Aber natürlich konzentriert sich die Sonderausstellung nicht allein auf den Fußball. Schließlich zeichnen den VfB auch die Abteilungen Faustball, Hockey, Leichtathletik und Tischtennis aus. Ein "Muss" also nicht nur für die Anhänger des Teams mit dem roten Brustring, sagt VfB-Präsident Wolfgang Dietrich:



Es ist schon toll! Bilder sagen halt viel mehr als Worte. Sie können dicke Bücher auflegen über 125 Jahre, aber wenn man die Bilder sieht: Die 200.000 Menschen, die die Mannschaft begrüßt haben 1950, als sie Deutscher Meister waren, die 100.000 beim Aufstieg, und und und. Wenn man das alles sieht: Die Spieler von damals, diese Riesenerfolge, die die Tradition des Vereins geprägt haben. Da wird's einem schon warm. Und als VfB-Fan - ich bin ja immerhin auch schon seit 46 Jahren Mitglied - das so geballt dann zu sehen, was da jetzt in den vielen Jahren stattgefunden hat, ist schon ein tolles Erlebnis. Ich kann nur jeden Fan, jedes Mitglied bitten: Guckt es euch an, es ist ein tolles Erlebnis! (0:38)



Zu dieser Tradition gehört auch die langjährige und enge Zusammenarbeit zwischen dem VfB und der Marke mit dem Stern. Davon zeugt zum einen natürlich die benachbarte Mercedes-Benz Area, zum anderen fährt die Mannschaft selbstverständlich im Mercedes-Benz Mannschaftsbus zu ihren Auswärtsspielen. Untrennbar verbunden sind Automarke und Mannschaft auch bei den großen Erfolgen des VfB. Seit 1950 werden die Meisterschaften des VfB mit einem Autokorso durch Stuttgart gebührend gefeiert. Fahrzeuge aus den fünf Meisterschaftsjahren des VfB Stuttgart dürfen bei der Sonderausstellung deshalb natürlich nicht fehlen. Eine rundum gelungene Inszenierung, findet VfB-Präsidiumsmitglied Thomas Hitzlsperger. Mit seinem traumhaften Volleyschuss ebnete er dem VfB am 19. Mai 2007 den Weg zur fünften Deutschen Meisterschaft.



Erinnerungen an schöne Zeiten, aber auch an schwierige Zeiten. Gründung ganz am Anfang, wie es losgegangen ist. Es ist sehr informativ und sehr emotional. Jeder verbindet etwas Anderes mit dem Verein. Ich glaube, es ist eine tolle Möglichkeit, viel zu zeigen. Ich bin gerne da. Ich sehe gerade zum ersten Mal wieder die Aufstellung vom letzten Spiel 2007 gegen Cottbus - da habe ich nicht mitgerechnet und das ist ein schöner Moment. (0:21)



125 Jahre Tradition pur! Die Sonderausstellung "Bewegt seit 1893" vom 9. September bis zum 2. April 2019. Übrigens: Passend zum VfB-Jubiläum bietet das Mercedes-Benz Museum eine Dauerkarte für Museum und Sonderausstellung an. Diese ist auf 1893 Stück limitiert und kostet 25 Euro - für VfB-Mitglieder und Dauerkarteninhaber nur 18,93 Euro.



