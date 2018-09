Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät die Alpega-Gruppe bei dem Erwerb der wtransnet von den Gründern DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät die Alpega-Gruppe bei dem Erwerb der wtransnet von den Gründern 05.09.2018 / 17:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. wtransnet ist die führende Frachtenbörse in Spanien und Portugal mit wachsender Präsenz in Ländern wie Italien, Frankreich und Deutschland. wtransnet gehört der 1996 gegründeten Wotrant SL mit Sitz in Terrassa, Spanien. Wotrant hat in der Vergangenheit ein attraktives Wachstum gezeigt und ein Produkt geschaffen, das von mehr als 11.500 Kunden genutzt wird. Mit wtransnet erweitert Alpega ihr Carrier-Netzwerk auf deutlich mehr als 70.000 Mitglieder in ganz Europa, was einen starken Mehrwert für ihre Kunden bedeutet. Die Alpega-Gruppe (ein Portfoliounternehmen der Castik Capital S.à r.l.) wurde 2017 als führendes globales Logistik-Softwareunternehmen geschaffen, das Komplettlösungen für alle Transportbedürfnisse anbietet, einschließlich Transportmanagement-Lösungen und Frachtenbörsen. Castik Capital S.à r.l. ("Castik Capital") verwaltet Investitionen in Private Equity. Castik Capital ist ein europäischer Multistrategie-Investmentmanager, der bedeutende Beteiligungen an europäischen privaten und öffentlichen Unternehmen erwirbt, bei denen durch aktive Partnerschaften mit Managementteams langfristiger Wert geschaffen werden kann. Willkie beriet Alpega im Zusammenhang mit den Aspekten der Transaktion in Deutschland, Frankreich, Italien sowie in Belgien und koordinierte die Gesamttransaktion. In Bezug auf spanisches Recht wurde Alpega von Cuatrecasas beraten. Berater der Transaktion Das länderübergreifende Willkie Team wurde geleitet von Partner Dr. Axel Wahl (Corporate/M&A, Frankfurt) und umfasste Partner Luca Leonardi (Corporate/M&A, Mailand), National Partner Didier Willermain (Corporate/M&A, Brüssel), den Counsel Leonardo Fedrini (Tax, Mailand) sowie die Associates Karsten Silbernagel, Manuel Köchel, Ilie Manole (alle Corporate/M&A, Frankfurt), Virginie Sayag, Marie Aubard (beide Corporate/M&A, Paris), Federica Pecorini (Corporate/M&A, Mailand) und Zoé Janssen (Corporate/M&A, Brüssel). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit ungefähr 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: +1 212 728 8000. Das Team von Cuatrecasas wurde von Partner Dr. Kai Christian Fischer geleitet und umfasste den Associate Carlos Emanuel Rudolf Mur (beide Corporate/M&A, Barcelona). Cuatrecasas ist eine internationale Anwaltskanzlei mit Schwerpunkt in Spanien, Portugal und Lateinamerika, die in 12 Ländern und ungefähr 1.000 Anwälten vertreten ist. Frankfurt am Main, 5. September 2018 05.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 720995 05.09.2018

