Düsseldorf (ots) - Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Flüchtlingsabkommen der Bundesregierung mit anderen europäischen Ländern als "Nullsummenspiel" kritisiert. "Nehmen wir als Beispiel das Abkommen mit Italien: Für jeden Flüchtling, den wir in ein Land zurückgeben, sollen wir einen anderen aufnehmen. Das ist ein Nullsummenspiel, das schafft zwar Ordnung, aber keine Begrenzung", sagte Seehofer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Es seien mühsame Verhandlungen. "Was wir unbedingt brauchen ist eine gesamteuropäische Lösung für das Migrationsproblem", betonte der Innenminister. Seehofer verwies auch darauf, wie schwer es sei, eine europäische Lösung zu erreichen.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621