ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut mit Abschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch den Handel beendet. Weiterhin dominierten die Sorgen um den schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und Kanada und der geplanten Einigung auf ein neues Nafta-Abkommen. Dazu kam die sich weiter verselbstständigende Krise in den Schwellenländern. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erklärt, dass er sich eine nordamerikanische Freihandelszone notfalls auch ohne den nördlichen Nachbarn vorstellen könne. Die Gespräche zwischen den USA und Kanada werden am Mittwoch fortgesetzt. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist dagegen aktuell etwas in den Hintergrund gerückt.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 8.869 Punkte und schloss damit auf seinem Tagestief. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 44,66 (zuvor: 39,63) Millionen Aktien.

Gesucht waren gegen den Markttrend die Bankenwerte. Diese profitierten unter anderem von der politischen Entspannung in Italien. Laut Medienberichten will die in Rom mitregierende Lega die EU-Defizitregeln respektieren und für 2019 einen Fehlbetrag von 2 Prozent des BIP anstreben. Der europäische Banken-Sektor gewann als einziger Branchen-Index 0,3 Prozent. Für die Aktien der UBS ging es um 1,3 Prozent nach oben und CS Group stiegen um 0,3 Prozent.

Die Abgaben bei Swatch setzten sich bereits den fünften Handelstag in Folge fort. Die Analysten der UBS hatten sich am Freitag kritisch zum Luxusgütersektor geäußert und diesen abgestuft. Auch die Swatch-Aktie wurde von der UBS nach unten genommen. Die Analysten der HSBC haben dagegen das Swatch-Kursziel um 40 auf 490 Franken angehoben und stuften die Aktie weiter mit "Halten" ein. Die Gewinnschätzungen für die Jahre 2018 bis 2020 wurden leicht nach oben genommen. Der währungsbereinigte Absatzanstieg um 12,6 Prozent im ersten Halbjahr fuße auf einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr und dürfte in der zweiten Jahreshälfte nicht zu wiederholen sein, hieß es weiter. Die Aktie verlor 2,3 Prozent auf 385,50 Franken.

September 05, 2018 11:42 ET (15:42 GMT)

