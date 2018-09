Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch klar tiefer beendet. Der Leitindex SMI fiel unter die Marke von 8'900 Punkten. Zuletzt hatte er Mitte Juli unter dieser Marke notiert. Der fortdauernde Handelsstreit der USA mit China sowie Währungsturbulenzen in Schwellenländern drückten auf die Stimmung der Anleger, kommentierte ein Marktbeobachter den Tag. Das Defizit der US-Handelsbilanz erreichte im Austausch mit China und der EU im Juli Rekordwerte. Zusätzlich brachten schwache Technologiewerte in den USA, und somit ein Kursrutsch an der Nasdaq, weiteren Druck.

Die Ingredienzen dafür, dass der September ein schwacher Börsenmonat werden könnte, seien somit vorhanden, sagte ein Händler. Saisonal gesehen ist der September der schwächste Monat im ganzen Jahr, was zu einer stärkeren Korrektur an den europäischen Märkten passen würde. Wenn Anfang August noch von einer deutlichen Abkühlung die Rede gewesen sei, so müsse nun von der beginnenden Herbstzeit gesprochen werden, so ein weiterer Experte.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor am Mittwoch 0,93 Prozent auf 8'868,86 Punkte und schloss gleichzeitig auf dem Tagestief. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,88 Prozent auf 1'450,84 Stellen ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,04 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...